Viktor Verhulst en Kobe Ilsen op Ambiancenacht van Summerfest Aalter Joeri Seymortier

28 januari 2019

17u52 0 Aalter Summerfest Aalter lanceert de eerste naam voor het feestweekend van komende zomer. Het dj-duo Viktor Verhulst en Kobe Ilsen moet de meisjesharten sneller doen slaan.

Summerfest lanceert voorlopig enkel het programma van de startavond, op vrijdag 2 augustus. “Dat wordt dit jaar een onvervalste Ambiancenacht”, zeggen Geert en Ellen Wyckstandt van Summerfest. “De toppers van de avond worden Viktor Verhulst en Kobe Ilsen, die samen de leukste plaatjes zullen draaien. Zij zijn een echte hype, en staan tot nu nog nergens in de regio op de affiche. Trots dat we ze naar Aalter kunnen halen. Ook dj Sven Ornelis komt langs. Verder zijn er op vrijdagavond ook meezingoptredens van Willy Sommers, Get Ready, The Confetti’s met een gloednieuwe show, Danzel, Jettie Pallettie, Virtual Zone en Jessy van de McKenzie. Op de beach-stage buiten staan onder andere Marcel en Vicky in voor de ambiance.”

De kaartenverkoop voor Summerfest Aalter begint op 15 februari. Kaarten voor de Ambiancenacht zullen 21 euro kosten. Voor het eerst pakt Summerfest ook uit met een weekendticket, en dat zal maar 30 euro kosten. Op zaterdagavond is er de fuif met enkele grote namen, en op zondag volgt dan de tractorpulling en heel wat randanimatie. Het programma van de zaterdag en zondag wordt pas later bekend gemaakt.

Info: www.summerfest-aalter.be.