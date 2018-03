Vijftien extra jobs bij Vandenbussche 09 maart 2018

02u47 0 Aalter Bouwonderneming Vandenbussche uit Aalter zoekt vijftien extra personeelsleden.

De voorbije jaren had de bouwsector het moeilijk en waren er in Aalter enkele overnames en faillissementen. Vandenbussche groeit intussen verder. Vandaag werken er 120 mensen. "We hebben weer enkele nieuwe en grote bouwprojecten in Oost en West-Vlaanderen binnen gehaald, zowel voor privéklanten als de overheid", zegt Eva Van denberghe. "Daarom zoeken we zowel arbeiders als bedienden. Er zijn vacatures voor bekisters, torenkraanbestuurders, senior projectleider, werkvoorbereider, werfleiders, aankoper en hoofd gebouwtechnieken."





In Aalter gaat Vandebussche onder andere het nieuwe appartementsblok bouwen op de hoek van de Boomgaard met de Stationsstraat. In Erpe-Mere wordt een Cultuurcentrum gebouwd, het Psychiatrisch Centrum van Lede krijgt een nieuwbouw, in Brugge wordt een seinhuis van Infrabel gerenoveerd en in Aalst wordt de lagere school van het Sint-Jozefscollege verbouwd.





Info: www.vandenbusschebouw.be/jobs. (JSA)