Vier keer Vlaams feest 04 juli 2018

Aalter viert de komende dagen vier keer feest in aanloop van de Vlaamse feestdag op 11 juli. De Vlaamse Actieve Senioren uit Aalter organiseren op donderdag 5 juli om 12 uur een braadfeest in Kerkem. Om 14 uur geeft Martin Dewinter het beste van zichzelf op accordeon en keyboard. Je betaalt 15 euro als lid en 18 euro als niet-lid.





Op zondag 8 juli 2018 om 10.30 uur organiseert het Davidsfonds Aalter in de Sint-Corneliuskerk een eucharistieviering. Daar zorgt het zangkoor voor aangepaste liederen. Aansluitend om 11.30 uur kan je op de kiosk op de Markt genieten van de Concertband Aalter, onder leiding van Andy Dhondt. Culturaal, Amabile en het Feestcomité Aalter-Brug organiseren zondag om 11 uur een concert in de kerk van Aalter-Brug. De Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi staan op het programma. Kaarten kosten daar 6 euro. Info: www.aalter.be. (JSA)