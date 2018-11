Vier bloedinzamelingen in Meetjesland Joeri Seymortier

17 november 2018

10u49 0 Aalter Het Rode Kruis organiseert de komende week vier bloedinzamelingen in het Meetjesland.

Op maandag 19 november een bloedinzameling in het gemeentelijk ontmoetingscentrum van Maria-Aalter. Bloedgevers kunnen er terecht van 17 tot 19.30 uur. Je kan op dinsdag 20 november terecht in de gemeenteschool van Nevele voor een nieuwe bloedinzameling. Het Rode Kruis staat er paraat van 17.30 tot 20 uur.

Het Rode Kruis organiseert op donderdag 22 november zelfs twee bloedinzamelingen in het Meetjesland. Bloedgevers kunnen die avond terecht in het ontmoetingscentrum van Bellem bij Aalter, en ook in het parochiaal centrum van Evergem. Op beide locaties staan de medewerkers van het Rode Kruis klaar van 17 tot 19.30 uur. Info: www.rodekruis.be.