VIDEO: Majoor beleeft laatste werkdag... en korps ‘sneeuwt’ zijn huis volledig onder Sam Ooghe en Jeroen Desmecht

30 november 2018

22u32 0 Aalter Majoor Marc Verkest van de brandweerzone Meetjesland zal zijn laatste werkdag niet gauw vergeten. Zijn korps gaf hem vandaag een ‘winters’ afscheid.

Het hele huis van de majoor werd voor de gelegenheid ondergesneeuwd met schuim. “Of ik het verwacht had? Zeker, ik heb het zelf nog zo vaak gedaan!”, lacht majoor Verkest. “Het is een traditie van het korps van Aalter.” Marc Verkest was er jarenlang dienstchef. In 2015 werd hij bevorderd tot majoor van de nieuwe brandweerzone Meetjesland.

“Maar ik wist dat ik zeker nog aan de beurt ging komen. Ik moet wel zeggen dat ze zich niet ingehouden hebben. Maar dat is plezant. Ik ben aangedaan door hoeveel mensen gekomen zijn. En ze zijn natuurlijk blijven plakken. Het was heel plezant.”

Bekijk de video hieronder: