VIDEO: Brand in toiletten van het Emmaüsinstituut: 70 mensen geëvacueerd Jeroen Desmecht Jeffrey Dujardin

28 november 2018

18u05 1 Aalter In het Emmaüsinstituut in Aalter is woensdagnamiddag rond 14.30 uur een brand uitgebroken. Een zeventigtal leerlingen werden geëvacueerd, niemand raakte gewond. De brand ontstond in een vuilnisemmer in één van de toiletten.

De brandweer kreeg de melding rond 14.30 uur binnen. Aangezien er woensdagnamiddag geen lessen zijn, waren er enkel leerlingen van de muziekschool aanwezig. In totaal werden ongeveer 70 mensen geëvacueerd.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie is ondertussen een onderzoek gestart. “Er is vooral veel rookschade aan het sanitair meubilair”, zegt pedagogisch directeur Birger Quintyn. “Morgen gaan we de schade opmeten. Al bij al valt het goed mee.”

De brandweer heeft de ruimte nadien geventileerd. Hoe de brand in de vuilnisemmer is ontstaan, is nog niet geweten.