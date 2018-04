Vervaet neemt verhuurbedrijf over 28 april 2018

02u35 0

Vervaet Verhuis uit de Ambachtenlaan in Aalter neemt verhuurbedrijf Kodibox over. "Kodibox verhuurt stevige verhuisboxen in kunststof", zegt Kurt Van Synghel van Vervaet Verhuis. "De boxen worden aan huis of bedrijf geleverd en na je verhuizing weer opgehaald. De overname kadert in de ambitie van Vervaet Verhuis om een totaalservice aan te bieden voor particulieren en bedrijven met verhuisplannen. Kodibox biedt een milieuvriendelijk alternatief voor de vele kartonnen dozen die worden gebruikt om te verhuizen." (JSA)