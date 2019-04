Vernieuwde Colruyt Aalter is helft groter: drie extra personeelsleden aan de slag Joeri Seymortier

03 april 2019

09u34 0 Aalter De Colruyt-winkel in Lostraat in Aalter opent vandaag (woensdag) weer de deuren. De supermarkt werd met de helft uitgebreid.

Het afhaalpunt van de Collect&Go is zelfs verdubbeld in oppervlakte en de beenhouwerij is volledig vernieuwd. “De vorige winkel was te klein om comfortabel te kunnen winkelen, en daarom hebben we hem met de helft uitgebreid”, zegt gerant Heinz Deblaere. “De vernieuwde winkel is bijna 1.900 vierkante meter groot. Een grotere winkel betekent een ruimer assortiment, onder meer in de diepvriesafdeling en de versmarkt. Dat brengt ook werk voor drie extra medewerkers met zich mee. Acht kassa’s zorgen voor een vlotte bediening. En de nieuwe ruimere parking telt nu 154 plaatsen, waarvan 88 overdekt.”

De beenhouwerij is volledig vernieuwd. “De klanten zien de beenhouwers aan het werk in een open atelier en kunnen hen dus makkelijk aanspreken bij vragen of een speciale bestelling”, zegt chef-beenhouwer Alain Dewulf. “Ze hebben er bovendien een beter overzicht op het assortiment vlees, charcuterie en salades.”