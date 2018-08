Vernieuwde Aldi opent maandag 18 augustus 2018

De volledig vernieuwde Aldi in de Lostraat in Aalter opent op maandag 20 augustus de deuren. De winkel is ruim een week dicht geweest en werd volledig vernieuwd. De nadruk ligt nog meer op verse producten zoals brood, groenten en fruit. De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, en heldere ledverlichting. Het aantal artikelen in de vernieuwde Aldi-winkels wordt niet uitgebreid, met uitzondering van een reeks verse producten.





De inwoners van Aalter krijgen allemaal een folder in de bus, waarin promoties en gratis producten staan voor de heropening van maandag. (JSA)