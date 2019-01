Vernieuwd infoblad valt vrijdag in 14.000 brievenbussen in Aalter en Knesselare Joeri Seymortier

10 januari 2019

16u36 2 Aalter De inwoners van Knesselare en Ursel krijgen op vrijdag 11 januari voor het eerst het gemeentelijk infoblad TotAalter in de brievenbus.

Ook voor de inwoners van het oude Aalter is het nieuw, want het gemeentelijk informatieblad werd grondig vernieuwd. Het valt vanaf nu in alle 14.000 brievenbussen van de fusiegemeente Aalter. Dat gebeurt wekelijks, op enkele vakantieperiodes na. In totaal zullen er dit jaar 42 edities van TotAalter verschijnen.

Opvallend is het verdwijnen van de ellenlange lijst activiteiten, die elke week de twee binnenste pagina’s vulden. “Voor onze verenigingen zijn er ondertussen andere manieren om te communiceren”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Grotere evenementen kunnen in de nieuwe TotAalter nog altijd aangekondigd worden, met een leuke foto bij. Maar die ellenlange lijst andere en vaak wekelijkse activiteiten, was niet meer van deze tijd. Onze verenigingen kunnen terecht op onze website, op de nieuwe Aalter App, en op onze digitale infoborden.”