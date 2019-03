Verkeerswisselaar E40 in Aalter tegen eind dit jaar klaar Joeri Seymortier

28 maart 2019

10u28 13 Aalter Maandag 1 april wordt de werf van het afrittencomplex E40 in Aalter weer opgestart. Tegen het einde van het jaar moet alles klaar zijn.

Al maanden liggen de werken rond de E40 op het terrein stil, en wordt er enkel achter de schermen gewerkt aan berekeningen voor de bouw van de grote fly-over die over de nieuwe rotonde moet komen. De werf zou eigenlijk half maart al opnieuw opstarten, maar ook dat werd weer uitgesteld. Maandag wordt er nu toch gestart.

“De werken aan de verkeerswisselaar in Aalter gaan de laatste grote fase in”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Op maandag 1 april start de aannemer met de bouw van een zogenaamde fly-over. Die moet er voor zorgen dat verkeer vanuit Gent rechtstreeks, in één vloeiende beweging van de E40 naar de Knokkebaan (N44) zal kunnen. Tegen het einde van het jaar moet alles klaar zijn.”

Extra studiewerk

Na drie jaar bouwen is een flink stuk van het nieuwe op- en afrittencomplex in Aalter afgewerkt. “Een laatste grote klus die nu nog geklaard moet worden, is de bouw van de nieuwe afrit van de E40 vanuit Gent die over de Lostraat en de Steenweg op Deinze wordt gelegd. Een technisch huzarenstukje. De complexiteit van het dossier vroeg heel wat extra studiewerk, wat op de werf voor vertraging zorgde”, zegt Hoste nog.

Tot september is er geen bijkomende hinder en blijft het verkeer rijden zoals nu. Vanaf september tot en met november bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de nieuwe afrit van de E40 vanuit Gent. Dan zal de stelling onder de fly-over weggenomen kunnen worden en legt de aannemer er de nieuwe verbinding tussen de Lostraat en de nieuwe rotonde aan de Steenweg op Deinze aan. Om die verbinding te maken, wordt de Lostraat afgesloten vanaf het Rond Punt.