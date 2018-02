Verkeerswissel op werf E40 09 februari 2018

02u27 0 Aalter Op de bouwwerf van het nieuwe afrittencomplex van de E40 in Aalter wordt volgende week een fasewissel doorgevoerd.

Vanaf 12 of 15 februari, afhankelijk van de weersomstandigheden, zal al het verkeer vanop het oud Rond Punt naar Maldegem op het begin van de N44 over één rijvak moeten. "Er wordt vanaf volgende week gewerkt op de Knokkeweg N44, tussen het oud Rond Punt en de tunnel van de Brouwerijstraat", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Het verkeer op de N44 richting Maldegem wordt tijdelijk eerst naar de nieuwe rotonde gestuurd, rijdt over één rijstrook en moet verderop een doorsteek nemen."





De Tieltsesteenweg blijft in deze fase nog altijd onderbroken aan de brug. Verkeer rijdt om via de verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze. Op de E40 zelf blijft de situatie dezelfde en rijdt het verkeer over drie versmalde rijstroken in beide richtingen. "Fietsers kunnen vanaf volgende week ook niet meer langs de N44 richting Maldegem rijden. Zij rijden vanaf nu volgens de gemarkeerde omleiding via het centrum van Aalter", zegt burgemeester Hoste nog. (JSA)