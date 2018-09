Verkeerssituatie op en rond E40 wijzigt drastisch Oprit richting Gent vanaf woensdagavond dicht voor alle verkeer Joeri Seymortier

04 september 2018

14u19 22 Aalter Vanaf woensdagavond 5 september verandert de verkeerssituatie op en rond het afrittencomplex van de E40 drastisch. De tijdelijke brug naast de E40 moet afgebroken worden, en dat zal het verkeer hinderen. In het weekend van 15 en 16 september wordt het helemaal chaos, want dan zal je in Aalter op geen enkele manier onder de snelweg kunnen.

Tijdens de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 september wordt het verkeer op de E40 in Aalter in beide rijrichtingen op één rijstrook gebracht. Zo kan de signalisatie geplaatst worden. Ook al gebeurt dat ’s nachts, toch worden zware files verwacht op de E40. Vanaf donderdagochtend breekt de aannemer de tijdelijke brug over de N409 af.

Oprit Gent dicht

Vanaf donderdag tot vrijdag 14 september rijdt het verkeer op de E40 op twee rijstroken in beide richtingen. De oprit naar Gent is in Aalter dicht vanaf woensdagavond 5 september tot 14 september. Officieel moet je in Aalter de E40 oprijden naar Beernem, en daar dan omkeren om weer voorbij Aalter naar Gent te rijden. Wie de weg kent in Aalter, zal wellicht via Lotenhulle naar Nevele rijden, en daar de E40 oprijden. De oprit naar de E40 in de richting van de kust blijft in die periode wel open. Ook de snelweg verlaten in Aalter zal vanuit de beide richtingen kunnen.

Zwart weekend

Van vrijdagavond 14 tot en met maandagochtend 17 september mogen we spreken van een zwart weekend. De tijdelijke brug over de Tieltsesteenweg (N37) moet dan afgebroken worden. Vanaf vrijdag 14 september om 19 uur tot maandag 17 september om 6 uur ’s ochtends is er op geen enkele manier verkeer mogelijk onder de E40 in Aalter. Zowel het viaduct van de Steenweg op Deinze, als dat van de Tieltsesteenweg zijn dan dicht. Hoe geraak je dan aan de overkant van de E40? “Verkeer rijdt via de open opritten door tot Nevele of Beernem”, klinkt het bij AWV. “Daar kan het via de op- en afritten draaien om er langs de andere kant van de E40 af te rijden in Aalter.”

Oprit Brugge dicht

Van maandag 17 tot woensdag 26 september is er weer een nieuwe situatie. Op de E40 rijdt het verkeer nog altijd op twee rijstroken in beide richtingen. De oprit in de rijrichting van Gent en Brussel zijn wel weer open. Ook de onderdoorgang van de Tieltsesteenweg is weer open. De oprit van de N44 naar de kust gaat dan ruim een week dicht. Het verkeer richting kust rijdt in die periode via de nieuwe oprit van de N37. Fietsers zullen vanaf dan langs het nieuwe fietspad van de Steenweg op Deinze kunnen rijden.

Doorbijten

“We staan voor enkele moeilijke weken”, beseft ook waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Maar zo’n gigantische werken kunnen niet zonder enige hinder.”