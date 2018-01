Verkeershinder na ongeval aan rondpunt 24 januari 2018

02u33 0

Een ongeval aan het rondpunt aan het begin van de N44 heeft gisterenmorgen de ochtendspits in Aalter helemaal in de soep laten lopen. Rond 7.30 uur raakten twee auto's betrokken in een kop-staartaanrijding. Een bestuurder liep hierbij lichte verwondingen op. Door het ongeval kon het verkeer maar zeer moeizaam passeren. In combinatie met de werkzaamheden ontstond er een ellenlange file komende van Maldegem. Rond 8.30 uur was de rijbaan vrij. (JEW)