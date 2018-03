Verkeersellende op gladde wegen 03 maart 2018

02u26 0

Ellende op de weg gisteren door het winterweer. Vooral de expressweg (N49) in Maldegem lag er glad bij. Op de kruising tussen de N44 en N49 raakten enkele auto's betrokken bij een kettingbotsing. Niemand raakte gewond. Even later was de volledige baan richting Knokke wel versperd omdat een truck er zijn lading verloren had. In de Waterpolder in Middelburg belandde een andere trucker tegen enkele betonblokken. Een wagen botste tegen een politiecombi. Ook hinder rond het rondpunt van de E40 in Aalter. Verder ook ongevallen in Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede en Eeklo. (OSG)