Verkeerschaos dreigt in stationsbuurt BOUW KUNSTENCENTRUM, BIBLIOTHEEK EN FLATS EIST TOL JOERI SEYMORTIER

14 februari 2018

02u50 0 Aalter Verkeerschaos dreigt in de stationsbuurt van Aalter. Dat staat in het rapport van de ontwerpers van het nieuwe Kunstencentrum, dat recht tegenover het station gebouwd wordt. Behalve een nieuwe Academie en een nieuwe bibliotheek komen er ook 400 extra gezinnen wonen. En het station van Aalter zal de komende jaren nog opgewaardeerd worden, en dus nog meer reizigers lokken.

De komst van een nieuwe Academie, een nieuwe bibliotheek, op termijn 400 extra gezinnen in de nieuwe appartementen voor het station en de uitbouw van het station zelf, kunnen de stationsbuurt een verkeersinfarct bezorgen. De ontwerpers van het nieuwe Kunstencentrum waarschuwen daarvoor in hun voorontwerp, en die bezorgdheid werd maandagavond door Groen ook op de gemeenteraad in de ring gegooid. De gemeente Aalter beseft dat de uitbouw van de stationsbuurt ook gevolgen zal hebben voor het verkeer, en is samen met de NMBS een plan aan het uitwerken.





Doorgaand verkeer

"De stationsbuurt is in volle bloei en zal binnenkort een nieuw kloppend hart van onze gemeente worden", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Vandaag is er langs ons station nog gewoon doorgaand verkeer mogelijk, maar dat zal veranderen. We gaan het stationsplein tussen het station en de nieuwe appartementen hertekenen, en daarvan een plein maken. Je zal daar nog kunnen zijn om het station, de appartementen of het nieuwe Kunstencentrum te bereiken. Maar gewoon voorbij rijden om snel van pakweg de Weibroekdreef naar de Brugstraat te rijden, zullen we technisch onmogelijk maken. Door het doorgaand verkeer aan het station weg te halen, zal het al een stuk rustiger worden. De hoofdtoegang naar de nieuwe stationsbuurt zal via de Brugstraat en de Drogenbroodstraat verlopen."





Zachte weggebruikers

Omdat het Kunstencentrum met een Academie en een bibliotheek ook heel wat jongeren naar de stationsbuurt zal lokken, dringt Groen aan op extra veiligheidsmaatregelen voor voetgangers en fietsers. "We gaan de stationsbuurt aantrekkelijker maken, maar ook vlotter bereikbaar en veiliger. Zachte weggebruikers en het openbaar vervoer zullen daar voorop staan. Niet meer dan logisch in zo'n plan", zeg burgemeester Hoste.





De NMBS en de gemeente Aalter onderhandelen ondertussen volop voor de bouw van een nieuw parkeergebouw aan het station. Daar zal op verschillende niveaus kunnen parkeren. "Hoe dat parkeergebouw er moet uitzien, is nog in onderhandeling", zegt Hoste. "Het zou gaan om een parkeergebouw voor meer dan 500 wagens, en voor fietsen. Wijzelf zijn vragende partij om ook een ondergronds niveau te hebben. Zo zouden we iedereen die naar het nieuwe parkeergebouw moet, al voor het nieuwe stationsplein ondergronds kunnen laten rijden. Op die manier is dat verkeer zo snel mogelijk weggehaald uit de stationsbuurt. Maar we moeten daar nog een akkoord met de NMBS krijgen. Of dat nieuwe parkeergebouw betalend zal zijn? Daar moeten we niet omheen draaien. Als wij bij de NMBS rond de tafel gaan zitten en een gratis parkeergebouw vragen, dan zullen wij vijf minuten later weer buiten staan. Voor pendelaars zal met een abonnement gewerkt worden. Om die prijzen te bepalen, is het vandaag natuurlijk nog veel te vroeg."