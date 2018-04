Verkeer rond werf E40 omgedraaid NIEUWE DOORGANG TIELTSESTEENWEG DEZE VOORMIDDAG OPEN JOERI SEYMORTIER

09 april 2018

02u28 0 Aalter De verkeerssituatie rond de werf van de E40 wijzigt vandaag drastisch. Na de ochtendspits wordt de Tieltsesteenweg opengesteld, maar gaat de Steenweg op Deinze wel opnieuw dicht. Vanop de N44 gaat ook een nieuwe oprit richting E40 open en dat moet de verkeersdrukte een pak kleiner maken.

Het wordt vandaag aanpassen voor het verkeer dat voorbij de werf voor de aanleg van het nieuwe afrittencomplex E40 in Aalter moet rijden. De Tieltsesteenweg (N37) gaat na de ochtendspits terug open voor het verkeer. De Steenweg op Deinze (N409) gaat dan weer dicht, dus wordt de verkeerssituatie eigenlijk gewoon omgedraaid. Het verkeer rijdt op het nieuwe stuk gewestweg onder de E40.





"Eerst wordt het wat aanpassen en zullen de chauffeurs de nieuwe situatie moeten leren kennen en ontdekken", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Maar de nieuwe situatie die nu ingaat, wordt een pak beter dan de situatie van de voorbije maanden. Vanop de Knokkeweg (N44) kon je nu al via een nieuwe oprit de E40 richting Oostende op. Vanaf vandaag kan je vanop de N44 ook de nieuwe oprit van de E40 richting Gent gebruiken. Dat wil zeggen dat al het verkeer dat vanuit de richting van Maldegem komt en de E40 richting Oostende of Brussel op moet, helemaal niet meer op het oude Rond Punt moet zijn. Op die manier kunnen we ongeveer een kwart van het verkeer weghalen van het oude Rond Punt. Het zal daar dus minder druk worden en in de spitsuren zal het hopelijk ook minder aanschuiven worden."





Vijf rijstroken

Wat verandert er vandaag allemaal in de loop van de voormiddag? Wij zetten het voor u op een rijtje. De Steenweg op Deinze wordt onderbroken aan de brug. Al het verkeer richting Deinze en Tielt zal over de nieuw aangelegde Tieltsesteenweg moeten. Daar liggen nu maar liefst vijf rijstroken naast mekaar, en dat moet voor veel vlotter verkeer zorgen. Het verkeer rijdt in beide richtingen via de Tieltsesteenweg. Wie naar Deinze moet, kan via de nieuwe verbindingsweg van de Tieltsesteenweg naar de Steenweg op Deinze rijden, en zo richting Lotenhulle rijden.





Het verkeer op de Knokkeweg richting Maldegem rijdt terug op de vernieuwde N44. Het verkeer dat komt van de E40 kan nu rechtstreeks naar de N44 rijden, zonder ander verkeer te moeten kruisen. De E40-oprit naar Gent komende van de N44 is ook open voor het verkeer. Op de E40 zelf blijft de situatie onveranderd en rijdt het verkeer over drie versmalde rijstroken in beide richtingen.





Fietsers kunnen weer langs de N44 richting Maldegem rijden. Fietsers van Deinze richting Aalter rijden om via tijdelijke fietspaden over de nieuwe weg onder de E40 naar de bestaande ovonde.