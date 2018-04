Verkeer op Boomgaard volledig omgedraaid 13 april 2018

Het verkeer op de Boomgaard in Aalter is volledig omgedraaid.





Het stuk Boomgaard aan de kant van de bank ING is volledig afgesloten. Nu is dat straatdeel voor een jaar ingenomen door een bouwwerf. Maar als de nieuwe flat er staat, zal dat deel van de Boomgaard niet meer opengaan voor verkeer. In het andere deel van de Boomgaard, ter hoogte van wijnwinkel Quinta Das Vinhas, Fortis en de Standaard Boekhandel, wordt de rijrichting omgedraaid. Je rijdt daar nu richting Stationsstraat.





"Verkeer dat uit de Boomgaardstraat komt, moet meteen afdraaien en langs de kant van de bank Fortis naar de Stationsstraat rijden", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Dat is al de situatie van ons nieuw circulatieplan dat na de centrumwerken sowieso van kracht zou gaan." Enkel op woensdagvoormiddag, tijdens de wekelijkse markt, veroorzaakt de nieuwe situatie problemen. Wie in de Stationsstraat naar het centrum rijdt, rijdt zich dan aan de Standaard Boekhandel muurvast en kan niet anders dan omkeren. "Er staat dan een verbodsbord ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat-Kouter, maar dat wordt nog wat wennen", zegt Hoste. (JSA)