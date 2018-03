Verkaveling met tien nieuwe huizen aan Blekkervijverstraat 03 maart 2018

02u26 0

Er komt een nieuwe verkaveling met tien woningen aan de Blekkervijverstraat in Maria-Aalter. De verkaveling komt in een woongebied waar vandaag oude woningen en bijgebouwen staan. Die worden gesloopt. Piet Smessaert (Groen) klaagt aan dat de gemeente voor een klassieke verkaveling kiest, zonder veel open ruimte of speelruimte voor de kinderen. "Dit is een mooi voorbeeld van inbreiding", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Die bouwgrond ligt er en zal nu gebruikt worden. Dat is toch beter dan dat we nieuwe open ruimte zouden aansnijden? Dat zou Groen ook moeten snappen", vindt de burgemeester. (JSA)