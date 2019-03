Verhoogde controle op parking station: gedaan met wildparkeren Joeri Seymortier

19 maart 2019

13u46 0 Aalter De politie en de gemeente Aalter verhogen de controles op de parking aan het station. Daar wordt veel te veel aan wildparkeren gedaan.

Het station van Aalter lokt elke dag pendelaars uit een groot deel van het Meetjesland. Wie na 7.30 uur nog een parkeerplaats wil vinden op de parking aan het station, is er vaak aan voor de moeite. Enkele honderden meter verderop in Houtem is een tweede parking, maar veel pendelaars zien het niet zitten om tot daar te rijden, en dan te voet naar het station te wandelen. Daardoor parkeren te veel pendelaars de wagen buiten de geschilderde parkeervakken.

De gemeente Aalter heeft nu aan alle randen en plantvakken waar niet geparkeerd mag worden, nieuwe gele lijnen geschilderd. Wie nu nog aan zo’n rand parkeert, riskeert een boete die kan oplopen tot meer dan 150 euro. “Het wildparkeren is te hinderlijk geworden. De politie zal de komende dagen verhoogde controles uitvoeren. Die worden momenteel ook aangekondigd op elektrische borden”, klinkt het.

Binnen enkele jaren moet aan het station van Aalter een nieuwe parkeertoren openen. Die zal het parkeerprobleem oplossen, maar parkeren zal vanaf dan niet meer gratis zijn.