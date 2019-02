Verenigingen uit Knesselare en Ursel kunnen voortaan gratis gemeentezalen gebruiken Joeri Seymortier

20 februari 2019

09u23 0 Aalter De verenigingen uit Knesselare en Ursel kunnen voortaan ook gratis gemeentezalen huren in de nieuwe fusiegemeente Aalter.

Erkende verenigingen uit Aalter kunnen al langer gratis gebruik maken van gemeentezalen, voor vergaderingen of activiteiten. “In Knesselare en Ursel werd daar vroeger een vergoeding voor gevraagd”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Omdat we gelijk willen doen voor iedereen, kunnen erkende verenigingen uit Knesselare en Ursel nu ook gratis gebruik maken van de gemeentezalen in de hele fusiegemeente Aalter.”

De gemeentezalen in Knesselare en Ursel konden vroeger wel gehuurd worden door particulieren, om er pakweg een babyborrel te organiseren. Die mogelijkheid wordt nu geschrapt. “In Aalter is dat niet mogelijk”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Zalen verhuren aan particulieren vinden wij geen kerntaak van een gemeente. Wij steunen de lokale horeca. Wanneer iemand een babyborrel of communiefeest wil organiseren, kunnen ze daar terecht.”