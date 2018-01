Verenigingen trakteren 02u46 0

De verschillende verenigingen van Maria-Aalter slaan op zondag 7 januari voor de twintigste keer de handen in mekaar voor een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Iedereen wordt om 11 uur uitgenodigd in de ontmoetingszaal in het dorp. De receptie duurt tot 13.30 uur. Info: 0477/61.79.89. (JSA)