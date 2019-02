Verdubbeling sporen tussen Aalter en Hansbeke gestart: werken pas klaar eind 2024 Joeri Seymortier

19 februari 2019

10u04 0 Aalter Infrabel is gestart met de werken voor de verdubbeling van de sporen, op het traject tussen Aalter en Hansbeke. Op extra treinen is het nog wachten tot eind 2024.

De spoorlijn Oostende-Brussel is de drukste spoorlijn van heel het land. De twee sporen moeten er vier worden, en daar zijn ingrijpende werken voor nodig. “We zijn gestart met voorbereidende werken om langs het tracé tussen Aalter en Hansbeke onder andere de bedding aan te leggen, en ook de wegen en de grachten te verleggen. In Hansbeke slaan Infrabel, AWV, NMBS, Farys, Aquafin, en de stad Deinze de handen in elkaar en verwezenlijken samen de doortocht door de gemeente. De doortocht is meer dan twee extra spoorlijnen. Het project resulteert in een nieuwe rondweg, nieuw station, heraanleg van aanpalende straten en een ontdubbeld rioleringsstelsel. Samen met NMBS wordt ook het station en de stationsomgeving van Bellem bij Aalter vernieuwd. Er zal een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers worden aangelegd ter hoogte van het station van Hansbeke en er komt verderop een tunnel voor autoverkeer. Dit project wordt gerealiseerd met Europese steun.”

Goederentreinen

De aanleg van twee extra sporen moet de kustregio vlotter bereikbaar maken vanuit het binnenland. Niet alleen reizigersverkeer, maar ook het goederenverkeer van en naar de haven van Zeebrugge zal uitgebreid worden. “Als alles volgens planning en budget verloopt zouden het derde en vierde spoor volledig klaar moeten zijn eind 2024”, klinkt het nog.