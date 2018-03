Veilige Have steunt vzw De Toevlucht 16 maart 2018

02u41 0

Afdeling De Ceder van woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter heeft een bezoek gebracht aan de vzw De Toevlucht. Die zorgt onder andere voor voedselbedeling aan kansarmen in Aalter, Knesselare en Ruiselede. Er werd een cheque van 3.400 euro overhandigd. Het is een cheque met de opbrengst van de activiteiten die eind vorig jaar georganiseerd werden in het kader van Music for Life. De vrijwilligers van De Ceder gingen ook in gesprek met de mensen die steun krijgen van De Toevlucht. Er werden meteen plannen gesmeed voor nieuwe acties later dit jaar.





(JSA)