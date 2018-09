Veilig fietsen van Aalter naar Bellem Joeri Seymortier

06 september 2018

18u00 0 Aalter Het eerste deel van het nieuwe fietspad tussen Aalter en Bellem is officieel ingefietst, en mag gebruikt worden.

Het nieuwe fietspad in de Bellemstraat is klaar, in het deel tussen de spoorwegtunnel en het kruispunt met de Bellemdorpweg. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het tweede deel, met het nieuwe fietspad in de Bellemdorpweg zelf. “Het eerste deel van het nieuwe fietspad is officieel open verklaard”, zegt schepen Bieke De Neve (CD&V), die het dossier trok. “We hebben gekozen voor een fietspad van 2,5 meter breed, dat afgesloten is van de rijweg met een mooie houten omheining. De rijweg van de Bellemstraat is nu een pak smaller, en dat is ook de bedoeling. Autoverkeer tussen Aalter en Bellem wordt via de Weibroekdreef of de Oostmolenstraat gestuurd. Het fietspad in het stuk Bellemstraat is nu al gebruiksklaar, maar wagens zullen pas eind deze maand door kunnen.”

Alle deelgemeenten

Met de ingebruikname van het fietspad naar Bellem, heeft Aalter nu veilige fietsverbindingen naar alle deelgemeenten. “Je kan nu inderdaad vanuit Aalter veilig fietsen naar Bellem, Maria-Aalter, Poeke, Lotenhulle en Aalter-Brug. Het deel fietspad dat nu open is voor gebruik heeft een miljoen euro gekost. Het tweede deel in de Bellemdorpweg kost nog eens een half miljoen euro”, zegt schepen Bieke De Neve nog.