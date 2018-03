Veertigjarigen vieren samen verjaardag 27 maart 2018

03u28 0

De veertigjarigen van Lotenhulle hebben een reünie gehouden en deden dat in de feestzaal van 't Biezemhof in Aalter. Organisatoren Sofie Vermeersch, Hendrik De Wulf en Jo Martens kwamen op het idee om de oud-leerlingen van de kleuterschool en lagere school uit Lotenhulle nog eens samen te brengen. In hun tijd sprak men nog van de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie. "De opkomst was groot, de ambiance compleet! Wordt zeker vervolgd", zegt medeorganisator Sofie Vermeersch nog.





(JSA)