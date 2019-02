Veertig populieren langs Weibroekdreef verdwijnen Joeri Seymortier

18 februari 2019

13u55 0 Aalter De veertig oude populieren langs de Weibroekdreef in Aalter moeten binnenkort gekapt worden.

De gemeente Aalter is geen eigenaar van de bomen, maar de eigenaar zal het plantrecht kosteloos afstaan aan de gemeente. “De populieren zijn oud en echt meer dan kaprijp”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De bomen staan heel dicht bij de rijweg en de wortels duwen de weg aan de zijkant omhoog. Fietsers moeten daardoor meer naar links fietsen, en dat is te gevaarlijk.”

Groen beseft dat de populieren kaprijp zijn en dat ze moeten verdwijnen. Maar Groen wil ofwel een fietspad in de plaats, of op z’n minst een herplanting van andere bomen. Een fietspad in de Weibroekdreef komt er alvast niet. Fietsers die van Aalter naar Bellem willen, kunnen dat doen via het splinternieuwe fietspad in de Bellemstraat. “Als de populieren in de Weibroekdreef verdwijnen, zullen wagens daar nog veel sneller rijden. De bomen zorgen nu voor een optische versmalling, en die zal verdwijnen”, voorspelt Mieke Schauvliege van Groen.