Vandenbussche koopt drie nieuwe torenkranen 05 mei 2018

Bouwbedrijf Vandenbussche uit Aalter blijft investeren en koopt drie nieuwe torenkranen. Zo heeft de aannemer nu 21 bouwkranen. "Een serieuze investering in de toekomst", zegt operationeel directeur Kristof Defruyt. "Met nu meer dan twintig kranen in eigen bezit kunnen we bijna al onze werven bedienen met een eigen torenkraan. Gezien de steeds grotere werven en de steeds kortere planningseisen zetten we ook al vaker twee of meer torenkranen in op de werf. Het is een voordeel om als aannemer niet alleen zelf de geschikte mensen in dienst te hebben, maar ook voldoende en juist materieel. We kiezen ook bewust voor de meest betrouwbare torenkranen op de markt." (JSA)