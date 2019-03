Vanaf nu tot eind september: WTC Aalter Sportief weer elke week de baan op Joeri Seymortier

17 maart 2019

17u20 0 Aalter Wielertoeristenclub WTC Aalter Sportief is haar 49ste zomerseizoen gestart, en gaat vanaf nu tot eind september weer elke week de baan op.

De openingsrit ging gepaard met een koffietafel en een groepsfoto. Wie interesse heeft om zich bij de oudste wielertoeristenclub van Aalter aan te sluiten, mag twee clubuitstappen op proef meerijden vooraleer te beslissen of je al dan niet lid wil worden. Er wordt in twee groepen en twee snelheden gereden. Info bij Jean Luc Grammens op 0473/89.84.99, jeanluc561@telenet.be of www.aaltersportief.be.