Vanaf 30 januari: wekelijkse markt verhuist half jaar naar Aard Joeri Seymortier

16 januari 2019

09u15 0 Aalter De wekelijkse woensdagmarkt van Aalter verhuist opnieuw een half jaar van de Markt naar parking Aard.

Van woensdag 30 januari tot en met woensdag 28 augustus vindt de wekelijkse markt van Aalter plaats op parking Aard. “Werken in de Stationsstraat en rond de Markt zorgen ervoor dat de marktkramers met hun wagens tijdens die periode niet op hun gewoonlijke standplaats geraken”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Deze maand wordt nog gewerkt in de Bellemstraat en op de Boomgaard. Maar vanaf volgende maand schuiven de centrumwerken op. Vanaf dan wordt er stapsgewijs gewerkt in het straatgedeelte van de Stationsstraat tussen de Standaard Boekhandel en de Markt, en in het straatgedeelte van de Markt tot aan de Lostraat. De weg zal daar volledig opengebroken worden. Over de hele breedte van de straten, van gevel tot gevel, zal gefaseerd aan de straten gewerkt worden. Op de Markt zelf wordt er nieuwe gevelverlichting aangebracht”, zegt schepen De Smul nog.