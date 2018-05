Van de skihut naar de strandbar 09 mei 2018

02u26 0

Dimitri Stofferis opent vanavond in Aalter zijn Dédés Summer Beachbar. Hiervoor heeft hij strandzand laten aanrukken in zijn tuin.





Afgelopen winter bouwde Dimitri Stofferis nog een skihut in zijn tuin, en nu gaat hij voor de strandbar. "We hebben een mooie zomerchalet, zand, strandzetels en parasols", zegt Dimitri. "Ook als je in Aalter blijft, krijg je het zeegevoel. Ons restaurant schakelt over op brasseriekaart, zodat ook gezinnen hier gerust kunnen stoppen. Het hele concept is zeer kindvriendelijk."





De Beachbar ligt in de Boomgaardstraat in Aalter. Open van woensdag tot vrijdag vanaf 12 uur, op zaterdag vanaf 17 uur. In juli en augustus ook op zondag open. (JSA)