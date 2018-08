Van Avermaet en co rijden rondje in Aalter tijdens rit BinckBank Tour 11 augustus 2018

02u42 0 Aalter Aalter maakt zich op voor een sportieve hoogdag. Woensdag 15 augustus wordt de start van een rit van de BinckBank Tour er gehouden.

Er worden woensdagmiddag duizenden supporters verwacht op de site rond het gemeentehuis, om renners als Greg Van Avermaet, Belgisch kampioen Yves Lampaert en Nikki Terpstra van dichtbij te zien. De rit van Aalter naar Antwerpen start om 12.25 uur, maar al vanaf 10.30 uur is er heel wat te beleven.





"Woensdag 15 augustus is een feestdag, dus we verwachten een massa volk", zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V).





Tussensprint

"Je kan die ochtend naar de wekelijkse markt in het centrum, en nadien zak je af naar de site van het gemeentehuis. Om 10.30 uur komen de ploegbussen aan in de Sint-Gerolflaan. Om 11.30 uur is er de voorstelling van de renners op het podium. Om 12.25 uur wordt het startschot gegeven en wordt een plaatselijke ronde gereden. Om 12.45 uur is er dan nog een tussensprint aan het gemeentehuis en dan verdwijnen de renners richting Antwerpen."





De plaatselijke ronde wordt gereden langs de Weibroekdreef, Molenstraat, Kestelstraat, Oude Gentweg, Lotenhullestraat, zo door het centrum van Bellem, via de Oostmolenstraat, Houtem, het station, Loskaaistraat, Fatimastraat, zo terug naar de Europalaan. De straten rond het gemeentehuis zijn autovrij.





Parkeren aan station

"Kom beter met de fiets. Wie toch met de wagen komt, kan parkeren aan het station, aan het Sportpark of op de Aard", zegt schepen De Smul nog. (JSA)