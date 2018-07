Valpartij nekt fietsdroom Roland Hurtecant (79) Schouderbreuk maakt einde aan tocht van 12.400 kilometer naar Vladivostok JOERI SEYMORTIER

09 juli 2018

14u51 0 Aalter De ultieme fietsdroom van Roland Hurtecant (79) uit Bellem bij Aalter is uit elkaar gespat. Hij fietste met twee vrienden naar Vladivostok, een tocht van 12.400 kilometer. Iets over halfweg kwam hij gisteren ten val en moet hij noodgedwongen opgeven. "Ik heb een breuk in de schouder", klinkt het ontgoocheld.

79 jaar is hij intussen en hij zou deze zomer zijn ultieme fietsdroom realiseren: 12.400 kilometer fietsen van Oostende, over zijn thuisgemeente Aalter, naar Moskou en zo naar Vladivostok. Hij wou dit vorig jaar al doen, maar toen vond hij geen andere 'zotten' die het ook aandurfden. Nu vond hij wel een Duitser en Japanner. Hij begon op 17 mei en wou op 29 augustus aankomen in Vladivostok, na een fietstocht door maar liefst zeven verschillende tijdzones. Maar gisterenochtend kwam hij zwaar ten val, liep een breuk op in de schouder en moet zijn fietsdroom staken.





"Het was tien uur in de ochtend hier in Siberïe, dus in België toen nog maar 5 uur", doet Roland Hurtecant zijn verhaal. "Ik ben zwaar ten val gekomen op de weg van Yurga naar Kemerovo. Over de breedte van de weg lag daar een rooster, met gleuven die evenwijdig liepen met de rijrichting. Mijn voorwiel blokkeerde en ik ging over de kop. Gelukkig draag ik altijd een fietshelm. Maar ik voelde meteen dat het ernstig was. Mijn Japanse fietsvriend is een dokter, en hij diende de eerste zorgen toe. Maar ik moest overgebracht worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis."





Roland Hurtecant kon snel zijn vrouw Mariëtte en zoon Christof bereiken. "De dokters stelden een breuk vast in de schouder, en pa zijn oog werd op twee plaatsen gehecht", zegt zoon Christof, die van thuis uit de hulp probeert te coördineren. "Verder fietsen naar Vladivostok is gewoon onmogelijk. Er werd al meer dan 6.500 kilometer gefietst en er was nog zo'n 5.500 kilometer te gaan. Maar met een ingepakte schouder en een breuk is dat niet mogelijk. Het herstel aan de schouder zou volgens de artsen ter plaatse minstens één maand duren."





Hurtecant heeft al meer dan 200 keer de Mont Ventoux beklommen en maakte al de meest waanzinnige fietsvakanties. Grote pech is hem meestal gespaard gebleven. "Deze fietsmarathon naar Vladivostok, waarvan mijn vader al zo lang van droomde, stopt voor hem bijzonder abrupt", zegt zoon Christof. "Het eindigt niet in Vladivostok, maar in Kemerovo, na meer dan 6.500 kilometer fietsen. Natuurlijk is de teleurstelling bij iedereen enorm. Anderzijds: het had ook veel erger kunnen zijn. De reisverzekeraar zal nu het nodige doen om de terugkeer van mijn vader naar België te organiseren vanuit Kemerovo, in Siberië", zegt zoon Christof nog.