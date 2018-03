Vader De Crem (89) geeërd met wapenbrief 03 maart 2018

02u44 0

Jan De Crem werd geërd met een wapenbrief. De voormalige burgervader van Aalter en vader van huidig titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) kreeg deze erkenning gisteren uit handen van minister-president Geert Bourgeois.





Jan De Crem kreeg gisteren in aanwezigheid van zijn familie de wapenbrief 'Leoni Nullus Limes'. Doctor in de Rechten Jan De Crem, die dit jaar 90 wordt, was tussen 1958 en 1994 burgemeester van de Aalter. Hij was ook geruime tijd provincieraadslid en van 1985 tot 1991 voorzitter van de provincieraad van Oost-Vlaanderen. De wapenbrief Leoni Nullus Limes betekent letterlijk 'voor de leeuw geen grens'. (ASD/JSA)