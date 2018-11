Uur wachten op pechstrook nadat bus aangereden wordt Wouter Spillebeen

30 november 2018

08u41 0 Aalter Voor een vijftigtal Limburgse vrouwen is een avondje op de kerstmarkt in Brugge donderdagavond geëindigd langs de pechstrook van de E40 in Aalter. Een kleine vrachtwagen reed achteraan in op de bus toen die stilstond in de file.

De vrouwen uit de omgeving van Beringen stonden achteraan in de file toen de kleine vrachtwagen met een buitenlandse nummerplaat op hen inreed. De klap was groot en de chauffeur moest door de brandweer uit zijn cabine bevrijd worden. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus raakte niemand ernstig gewond. “Er zijn wel een paar vrouwen met rug- of nekklachten door de schok of met lichte verwondingen door het rondvliegende glas”, verklaarden de vrouwen op Radio 1.

Dekens tegen de koude

De buspassagiers moesten na het ongeval een uur op de pechstrook wachten op een vervangbus die hen weer naar huis bracht. Ze kregen dekens en folie als bescherming tegen het koude weer.

Tijdens de bevrijding van de chauffeur waren even de rechtse en de middelste rijstrook versperd. De verkeershinder bleef beperkt.