Uur aanschuiven na botsing op E40 02u48 1

De werkweek is gisterenochtend begonnen met een uur file op de E40 richting kust ter hoogte van Aalter. Daar botsten rond 7.15 uur twee wagens op elkaar. De inzittenden gaven volgens de wegpolitie eerst aan niet gewond te zijn, maar lieten zich later toch verzorgen voor lichte verwondingen. De beschadigde auto's en de takelwagens namen een groot deel van de rijbaan in, waardoor er al snel een lange file ontstond tot ter hoogte van Nevele. Iets na 8 uur was de baan weer vrijgemaakt. (WSG)