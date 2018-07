Uren in de weer na buscrash op E40 VAN RODE KRUIS TOT LOKALE APOTHEKER: ZIJ STONDEN GEWONDE EN GESTRANDE REIZIGERS BIJ JURGEN EECKHOUT EN JEFFREY DUJARDIN

26 juli 2018

02u38 0 Aalter Een bus met Nederlandse, Britse, Ierse, Afghaanse en Sierra Leonese reizigers is dinsdagnacht rond half drie gecrasht aan de werken op de E40 in Aalter richting kust. Maar liefst 21 reizigers raakten gewond, twee van hen liepen zware verwondingen op. Van het Rode Kruis tot de plaatselijke bakker en apotheker: tientallen helden ontfermden zich uren over de gewonde en gestrande reizigers.

De chauffeur van de Franse busmaatschappij Ouibus, die op weg was van Amsterdam naar Londen, reed rond 2.30 uur frontaal op de betonnen pijlers die er staan voor de werkzaamheden op de autosnelweg. Door de klap kantelde het gevaarte. Wellicht had de chauffeur de werken niet opgemerkt. "Zijn rij- en rusttijden waren in orde", zegt Geert Allemeersch van de Federale Politie. "De Nederlandse chauffeur voelde zich goed voor het ongeval. Toen hij ineens de werken opmerkte, was het te laat." Reiziger John Kwaku Boakye lag te slapen op het moment van de horrorcrash. "Ik werd wakker door het geschreeuw. Er was een immense knal. Toen ik mijn ogen opendeed, deed het overal pijn. Het was pure chaos, iedereen was aan het schreeuwen. Sommigen zaten ook gekneld. Er hing een soort chemische geur en rook. Ik kroop richting de buschauffeur en riep: 'We moeten hieruit.' Langs een gat in de bus hebben we de reizigers uit het wrak geholpen." Al snel werd duidelijk dat de situatie heel ernstig was. Het medisch interventieplan werd dan ook meteen afgekondigd.





Rondleiding in ambulance

Het Rode Kruis van Nevele, Eeklo en Evergem kwam met maar liefst 25 vrijwillige hulpverleners, zeven vrijwilligers van de Dringende Sociale Interventie, drie ziekenwagens, twee commandowagens en twee snelle interventieteams meteen ter plaatse. Zij brachten de verschillende slachtoffers, samen met collega-ambulanciers van de brandweer en ziekenhuizen en de privé-ambulancedienst Life-Care, over naar de ziekenhuizen van Tielt, Deinze, het UZ en het AZ Maria Middelares in Gent. "Om 14 uur hadden we de laatste twee gewonden overgebracht naar het ziekenhuis in Brussel", vertelt Koen Van Overbeke van het Rode Kruis van Nevele. "Het was een immens lange en zware dag, maar daarvoor zijn we er. De andere reizigers brachten we over naar de sporthal in de Lindestraat in Aalter. De gestrande reizigers konden er bij ons terecht met vragen. Het viel op dat alles gecoördineerd verliep. Onze mensen zijn dan ook getraind." Een Engels kindje kreeg zelfs een rondleiding in de ambulance van het Rode Kruis en vergat zo even de zorgen voor zijn gewonde moeder.





De hulpverleningszone Meetjesland stuurde drie brandweerwagens vanuit Nevele en een voertuig uit Aalter naar de E40. In de bus zaten een aantal reizigers gekneld. De brandweerlui die geen slachtoffers uit de verhakkelde bus moesten bevrijden, moesten de rijbaan vrijmaken en ervoor zorgen dat er geen andere voertuigen konden inrijden op het ongeval.





Koffiekoeken

De plaatselijke apotheker Bruno Dedeyne uit Hoefijzer in Aalter droeg ook zijn steentje bij. Hij leverde gratis medicijnen, pijnstillers en siroop aan de hulpverleners in de sporthal. "Het was een gift", bleef hij zeer bescheiden. Bakkerij Vincent Gozin uit de Bellemstraat bracht dan weer koffiekoeken en ander lekkers, zodat de hulpverleners en gestrande reizigers niet met een lege maag achterbleven. De gemeente Aalter schakelde extra volk in om iedereen zo goed mogelijk op te vangen.





Tot slot moest de verhakkelde en gekantelde bus ook nog getakeld worden. Depannagedienst Verheye & MC uit Ruiselede kwam met een telescopische kraan, twee zware takelwagens, een servicewagen en een signalisatiewagen ter plaatse. "Het was niet zo evident, maar moeilijk was het niet. Een bus weegt 'slechts' vijftien ton", legt zaakvoerder Chiel Moeyaert uit. "We zijn zo'n twee tot drie uur bezig geweest", aldus Moeyaert.