Urbain (107), tweede oudste man van België, overleden: “85 jaar lang rookte hij, maar hij is altijd zelfstandig blijven wonen” Anthony Statius en Joeri Seymortier

06 maart 2019

21u23 0 Aalter Urbain Heyndrickx uit Bellem, met zijn 107 lentes de oudste inwoner van Aalter en de tweede oudste man van België, is vandaag overleden. In oktober vorig jaar vierde hij nog zijn verjaardag met een feestje thuis in de Ommegangstraat in aanwezigheid van zijn familie en het schepencollege van Aalter.

Aalter is haar oudste inwoner kwijt. Urbain Heyndrickx was de enige eeuweling van Aalter en hij vierde nog ieder jaar zijn verjaardag met een feestje bij hem thuis in de Ommegangstraat. Ook op zijn laatste verjaardagsfeestje op maandag 2 oktober 2018 regelde hij nog zelf waar iedereen moest zitten en hij zorgde ervoor dat niemand van de aanwezigen iets tekort kwam. Hij dronk zelf nog een glaasje bubbels mee en hij verkeerde nog in goede gezondheid. “Het gaat nog altijd goed met mij, maar ik ben wel veel vaker moe”, vertelde Urbain toen in deze krant. “Ik loop nu met een looprekje in plaats van met een stok. Ik kan nog stappen. Maar ja, ik ga natuurlijk nergens meer naartoe. 107 jaar is echt wel oud, hé. Ik ben ‘verre’ versleten, maar ik eet en slaap nog goed. Dus dan ben je toch gezond?”

Urbain heeft altijd samen met zijn vrouw een boerderij gehad in de Eksterstraat. Hij heeft een zoon Johan, een kleindochter Chantal en een achterkleinzoon Melijn, waarmee hij ondanks het leeftijdsverschil van 99 jaar een hechte band had. In 2016 verloor hij nog zijn jongere zus Elisabeth, die ook 100 jaar werd, en vorig jaar overleed zijn jongste zus Marcella op 99-jarige leeftijd.

Goed gebleven tot op het einde

“Mijn vader is goed gebleven tot op het einde”, zegt zoon Johan Heyndrickx. “Een maand geleden werd hij opgenomen in het AZ Alma in Eeklo en toen is het bergaf gegaan. Hij is deze middag in het ziekenhuis overleden. Hij was op, maar wat wil je? 107 jaar worden en nog zo van het leven kunnen genieten, dat is heel speciaal.” En van het leven genieten, dat deed Urbain met volle teugen. Hij keek nog graag televisie – vooral De Zevende Dag wou hij nooit missen – en hij genoot nog elke dag enorm van zijn eten. Zijn glaasje Martini dronk hij op het einde niet meer, maar hij rookte af en toe nog een sigaretje en dat deed hij 85 jaar lang. Hij is altijd zelfstandig blijven wonen, want van een woonzorgcentrum of inwonen bij zijn zoon moest hij niet weten.

“Dit is een groot verlies voor Aalter”, reageert schepen van burgerlijke stand Dirk De Smul (CD&V). “We waren vereerd dat we de tweede oudste man van het land onder ons hadden en dat we hem ieder jaar nog een bezoekje mochten brengen. Het mooie was dat hij nog altijd alleen woonde, dat is toch een unicum. Urbain was verzot op de koers en wanneer er een wedstrijd door Aalter passeerde, dan wou hij altijd van alles op de hoogte blijven. Hij was een rustige, aangename mens; als er iemand 110 jaar had kunnen worden, dan was het Urbain wel geweest.”

Tweede oudste man

De oudste man van België is nog steeds Maurits Stael, die op 25 september 107 jaar oud werd. Maurits woont in een rusthuis iets verderop in Beernem. De vrouwen doen het nog beter. Elisabeth De Proost uit Anderlecht is met jaar 110 jaar de oudste Belg.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 13 maart om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Bellem. Wie Urbain een laatste groet wil brengen, kan dit bij Uitvaartverzorging Fraeyman in Aalter.