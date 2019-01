Unizo en gemeente delen 1.500 euro cadeaubonnen uit aan 30 lokale shoppers Joeri Seymortier

12 januari 2019

12u34 0 Aalter Unizo Aalter en de gemeente hebben 1.500 euro aan Aalterbonnen uitgedeeld, aan mensen die in december bij de lokale handelaars van Aalter gewinkeld hebben.

In totaal werden maar liefst 40.000 spaarkaarten in omloop gebracht. Wie vier stempels kon verzamelen, mocht de volle spaarkaart in een box droppen. Per deelgemeente werden daar nu vijf winnaars uit getrokken. Die dertig winnaars kregen samen 1.500 euro cadeau in bonnen die ze nu kunnen besteden bij handelaars in Aalter en Knesselare. “Het doet deugd om te zien dat de actie zo breed gedragen is”, zegt Unizo-voorzitter Nicolaï Caryn. “Heel wat ondernemers hebben met volle overtuiging stempels uitgedeeld aan hun klanten. Ook de klanten lopen duidelijk warm voor deze actie. Als we kijken naar de massa spaarkaarten die we hebben verzameld denk ik dat deze actie zeker voor herhaling vatbaar is.”