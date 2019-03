Tweede oudste man van België (107) neemt laatste keer zelf het woord: “Ik heb een goed leven gehad” Bellem neemt afscheid van oudste inwoner Urbain Heyndrickx Joeri Seymortier

13 maart 2019

16u34 0 Aalter Het dorpje Bellem bij Aalter heeft woensdag afscheid genomen van Urbain Heyndrickx. Met zijn 107 jaar was hij met stip de oudste Aalternaar, en ook de tweede oudste man van het land. Op het bidprentje dat tijdens de offergang uitgedeeld werd neemt Urbain voor het allerlaatst zelf het woord, en vertelt hij over zijn goedgevulde leven.

Tot een maand voor zijn dood kon Urbain Heyndrickx zelfstandig blijven wonen in zijn huisje in de Ommegangstraat in Bellem. Op zijn laatste verjaardag, 2 oktober vorig jaar, regelde hij nog zelf heel het verjaardagsfeest. Vorige week overleed hij in het ziekenhuis. De laatste tijd had zoon Johan veel van de verhalen van zijn vader opgeschreven, en die werden nu gebundeld in een aangrijpend bidprentje, waarin Urbain zelf het woord neemt. In sappige spreektaal, zodat het voelt alsof Urbain het je echt zelf vertelt.

Ik ben gezond gebleven. Brood, patatten, boerenboter, melk, en af en toe nen dreupel zijn daar goed voor. Urbain Heyndrickx (107)

“Elk nen goeiendag”, steekt Urbain van wal. “Ik heb een goed leven gehad. Vele gewerkt, en gelukkig maar, ook gezond gebleven. Brood, patatten, boerenboter, melk en af en toe nen dreupel zijn daar goed voor. Ik heb altijd geboerd op het Hoekske, samen met Maria. We hadden echt een schoon hof in dienen tijd. We hadden ook goede geburen en vrienden: af en toe eens pannenkoeken, wafels of appelbeignets bij mekaar gaan eten. Zingen in het kerkkoor heb ik ook lang gedaan. Ik heb met de auto gereden tot ik 99 was. Maar dan was de ‘join de culasse’ kapot, en was het gedaan met rijden. Tot ik 102 was ging ik ook graag manillen in de kantine.”

‘Gene lastige mens’

Een paar jaar geleden brak Urbain net voor kerstdag zijn pols. “Van toen ben ik wat beginnen sukkelen”, zegt Urbain daar over. “Ik heb enorm veel hulp gehad aan mijn buurvrouw Caroline. Het Wit-Gele Kruis moest komen, en ook Familiezorg kwam mij helpen. Er zijn hier verschillende helpsters geweest, maar ze kwamen allemaal graag. Wellicht was ik gene lastige mens, hé. Onze Johan en Rita kwamen ook een paar keer per week langs. Kleindochter Chantal kwam ook vaak, samen met Noël en hun zoontje Melijn. Negen jaar is hij ondertussen. Een proper manneke. Ik peins dat het ne slimmen gaat worden. Ik kan nog veel vertellen, zulle. Maar ik ben moe. Ik zou altijd maar willen slapen. Allez salut, en kom wel thuis!”, sluit Urbain zijn laatste woorden af.

Voldragen leven

Er kwamen zowat 300 vrienden afscheid nemen van Urbain. “Hij is uitzonderlijk oud mogen worden”, zei ook de pastoor in de homilie. “Maar wat veel belangrijker is: Urbain heeft een leven gehad dat boeiend, en de moeite waard was. Hij kan terugblikken op een voldragen leven. Een leven dat helemaal af is. Hij heeft geleefd zoals het moest zijn. Het is goed geweest zo. Bij zo’n overleden kan je afscheid nemen van een uniek man: met dankbaarheid”, zei de pastoor.