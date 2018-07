Tweede ondergrondse parking open (en gratis) 18 juli 2018

02u37 0 Aalter De tweede ondergrondse parking aan de Boomgaard in Aalter is open en kan gebruikt worden. Er zijn daarmee honderd extra gratis parkeerplaatsen pal in het centrum.

Er ligt aan de Boomgaard al een gratis ondergrondse parking met honderd plaatsen, en daar zijn pal ernaast nu nog eens honderd plaatsen bijgekomen. De ondergrondse parking is gratis. De toegang aan de Boomgaard blijft voorlopig wel dicht, omdat de straat halfweg volgende maand open gegooid wordt. "De ingang en uitgang zijn voorlopig dus langs de Weibroekdreef en de Mergelputstraat", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Wanneer de werken in de Boomgaardstraat voorbij zijn, gaat de grote inrit daar open. Die helling heeft trouwens verwarmingselementen in het beton, zodat het in de wintermaanden nooit te glad kan worden."





De aanleg van de tweede ondergrondse parking heeft 1,8 miljoen euro gekost. De aanleg van het plein op de parking kost nog eens 400.000 euro. "1,8 miljoen euro voor honderd parkeerplaatsen is 18.000 euro per parkeerplaats: dat is in die sector zelfs een scherpe prijs", zegt burgemeester Hoste. "Het plein wordt nog verder aangelegd en zal groener zijn dan het Hof van Praet ernaast. Het wordt een ideale ontmoetingsplek en ligweide voor de bewoners en bezoekers van het centrum. (JSA)