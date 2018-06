Tweede ondergrondse parking half juli klaar 21 juni 2018

De tweede ondergrondse parking aan de Boomgaard in Aalter zal iets later klaar zijn dan eerst voorzien. Vanaf half juli kan je er parkeren.





"De oude en de nieuwe parking, worden eigenlijk één geheel met één toegang", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Het nieuwe deel van de parking zal midden juli klaar zijn. De tuinaannemer is deze week gestart met de uitbreiding van het bijhorende overdekte plein. Ook die werken moeten binnen een maand klaar zijn. Het Hof van Praet wordt zo nog meer een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, wandelen, spelen, sporten en feesten."





Hoe het er zal uitzien, kan je al zien op www.aalter.be/hofvanpraet.





(JSA)