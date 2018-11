Twee weken hinder op E40 in Aalter Anthony Statius

27 november 2018

19u16 4 Aalter Het verkeer op de E40 zal vanaf woensdag 28 november hinder ondervinden ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Aalter. D e linkerrijstrook van de E40 richting Gent wordt vernieuwd en er komen betonnen veiligheidsstootbanden aan de middenberm. Het verkeer op de E40 rijdt overdag over twee rijstroken en ‘s nachts over één. Alle op- en afritten blijven open en de werken duren tot vrijdag 7 december.

“De werken worden in twee keer uitgevoerd, telkens van woensdag tot vrijdag”, legt Sylvie Syryn, communicatieverantwoordelijke van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit. “Van woensdag 28 november tot vrijdag 30 november vernieuwt de aannemer de linkerrijstrook op de E40 richting Gent. De andere rijstroken werden eerder al vernieuwd. Ook wordt een veiligheidsstootband in beton gegoten. Voor deze werken worden van woensdag 28 november van 9 uur tot vrijdag 30 november één of twee rijstroken op de E40 rijrichting Gent ingenomen. Deze werken zijn klaar op vrijdag 30 november voor 16 uur.”

“Van woensdag 5 december tot vrijdag 7 december giet de aannemer een betonnen veiligheidsstootband aan de middenberm op de E40 richting Oostende. Ook hier worden één of twee rijstroken op de E40 ingenomen. Deze werken starten op 5 december na 21 uur en zijn klaar op vrijdag 7 december voor 16 uur.“

“Op de E40 rijdt het verkeer overdag op twee rijstroken en ‘s nachts over één rijstrook eerst richting Gent, de week daarna richting Oostende. Alle op- en afritten blijven open en de Steenweg op Deinze blijft onder de E40-brug open voor fietsers. Het verkeer kan nog niet door en blijft omrijden via de Tieltsesteenweg (N37). Deze werken zijn sterk weersafhankelijk en de planning kan nog wijzigen”, aldus Syryn.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/Aalter