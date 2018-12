Twee rode brievenbussen verdwijnen Joeri Seymortier

11 december 2018

16u09 0 Aalter Bpost gaat in het voorjaar van 2019 twee rode brievenbussen weghalen in de straten van Aalter. Dat gebeurt op de Boomgaard en in de Oostmolenstraat.

Bpost is in alle gemeenten bezig met het weghalen van brievenbussen waar te weinig gebruikt van gemaakt wordt. Ook in Aalter verdwijnen twee rode brievenbussen. “De laatste vijf jaar moet bpost twintig procent minder brieven behandelen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Daarom werd beslist om ook het aantal rode brievenbussen aan te passen. In Aalter verdwijnt de brievenbus op de Boomgaard, omdat die heel dicht staat bij het nieuwe postkantoor in de Boomgaardstraat. Ook de brievenbus in de Oostmolenstraat 77 verdwijnt. Dat zal ten laatste tegen eind maart van volgend jaar gebeuren.”