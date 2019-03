Twee keer half miljoen euro voor nieuwe led-verlichting langs Aalterse wegen Joeri Seymortier

26 maart 2019

11u37 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter gaat twee jaar op rij een klein half miljoen euro investeren in het plaatsen van led-verlichting langs de openbare wegen.

“Oude straatverlichting zal stelselmatig vernieuwd worden, en voor nieuwe straten kiezen we natuurlijk meteen voor led-verlichting”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Dit jaar hebben we 484.000 euro voorzien, en volgend jaar gaan we nog eens een gelijkaardig bedrag inschrijven. Ja, dat is veel geld. Maar door het installeren van de led-verlichting kunnen we als gemeente ongeveer 100.000 euro per jaar sparen op onze energiekosten. Na een achttal jaar is de investering dus terugbetaald, en is het zuivere winst.”