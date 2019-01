Tuur, Mila en Janne waren in 2018 populairste namen in Aalter Joeri Seymortier

16 januari 2019

15u09 0 Aalter Vorig jaar werden in Aalter 240 kindjes geboren. Tuur, Mila en Janne waren de populairste voornamen bij de pasgeborenen.

De gegevens spreken over de nieuwe gemeente Aalter, die van na de fusie met Knesselare. Aalter groeide opnieuw met 178 nieuwe inwoners, goed voor een stijging van 0,86 procent. “In totaal noteerden we vorig jaar 240 geboorten: 118 meisjes en 122 jongetjes”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Welgeteld honderd baby’s kwamen ter wereld in een materniteit in Gent, 44 in Brugge, 33 in Tielt, 30 in Eeklo, 25 in Deinze, twee in Leuven, twee in Oostende, en telkens eentje in Aalter, Dendermonde, Knokke-Heist en Torhout.”

De meest populaire voornaam bij jongens is Tuur. Ook Aaron, Arthur, Daan, Finn, Jack, Jules, Lars, Léon, Lowie, Mats, Miel, Noah, Oscar, Stan en Vic kwamen verschillende keren voor. Bij meisjes staan Mila en Janne op een gedeelde eerste plaats. Ook Julie, Lena, Marie, Noémie, Olivia, Oona en Rosalie blijven populair.

Naast de 240 geboorten, waren er vorig jaar ook 258 overlijdens in Aalter.