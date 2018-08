Trucker rijdt zich vast op betonblokken 07 augustus 2018

Aalter Verkeershinder gisterochtend op de E40 richting kust in Aalter na drie ongevallen met vrachtwagens.

Op de rotonde in Aalter bij de afslag E40 richting Gent reed een vrachtwagen in op een wagen. Er was enkel blikschade. Daarnaast kwam het voor de oprit Aalter in de richting van de kust tot een aanrijding tussen een truck en twee auto's. Op de N44 in Aalter richting Maldegem reed een vrachtwagen rond 6.30 uur in op de betonblokken. De baan was volledig versperd. De truck reed drie verlichtingspalen omver alvorens tot stilstand te komen. De chauffeur zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagen, van het melkbedrijf Campine, was gelukkig niet geladen. Door het ongeval was de uitrit Aalter van de E40 richting Oostende een tijdlang afgesloten. Een buurtbewoner uit de Bergstraat werd wakker geschud door het ongeval. "Ik was al eens wakker geweest na dat de betonnen brievenbus van mijn buurman omver gereden werd", zegt Tony. "Ik lag nog geen vijf minuten in mijn bed toen ik een enorme knal hoorde. Ik zag dat die vrachtwagen over de betonblokken gegaan was. Pas na twee verlichtingspalen te rammen kwam hij tot stilstand bij de derde", aldus de buurtbewoner.





De vrachtwagen werd rond 10.50 uur weggetakeld. (DJG)