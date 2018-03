Trucker rijdt via afrit weer E40 op 23 maart 2018

Een trucker is gisterenmiddag al spookrijdend via de afrit de E40 weer opgereden. Ter hoogte van de werken aan het op- en afrittencomplex had hij de verkeerde afslag genomen. In plaats van een kilometer om te rijden maakte hij rechtsomkeer. Op de smalle afrit kwam hij twee vrachtwagens en een auto tegen. Aan de snelweg zelf hield hij eerst het verkeer op dat de E40 wou verlaten, waarna hij vervolgens uit stilstand moest invoegen op de autosnelweg. (JEW)