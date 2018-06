Truck blokkeert centrum 29 juni 2018

Een tientonner met Poolse nummerplaat heeft gisteren kort voor de middag verkeershinder veroorzaakt in het centrum van Aalter. Een truck reed zich op het kruispunt van de Boomgaard met de Stationsstraat vast. De chauffeur kon niet anders dan een verkeersbord omver rijden om te kunnen afslaan. Ook verderop in de Stationsstraat veroorzaakte hij oponthoud. Door het manoeuvre zat het verkeer een klein half uur helemaal in de knoop. (JSA)