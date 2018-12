Trekpaarden werken in Markettebossen Joeri Seymortier

30 december 2018

11u10 0 Aalter Voor de werken in de Markettebossen in Bellem bij Aalter worden trekpaarden ingezet om het werk te verlichten.

Het inzetten van trekpaarden is goed voor de natuur. “De trekpaarden werden onder andere gebruikt bij het verwijderen van Pontische rododendron”, zegt Dylan Klous van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. “Door gebruik te maken van trekpaarden kunnen we de klus doen met een minimum aan bodemschade. De Markettebossen zijn doorheen de jaren op veel plaatsen overwoekerd door Pontische rododendron. Dat is een struik die thuishoort in tuinen en parken. Zelfs sommige dreven geraken volledig dichtgegroeid met deze struik. Om zware machines en chemische bestrijdingsmiddelen in het bos te vermijden, werd gekozen om gebruik te maken van trekpaarden en manuele arbeid.”

De milieuvriendelijke methode wordt om financiële redenen niet veel gebruikt bij bosbeheerwerken. Dankzij budgetten van het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie Oost-Vlaanderen kon het in Bellem toch.